خالد داوود: يجب فتح المجال لحرية التعبير في وسائل الإعلام

قال خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق، إنه يشارك في الحوار الوطني تحت مظلة الحزب الذي ينتمي له وفي إطار مجموعة الحركة المدنية الديمقراطية الذي تضم عددا من الأحزاب.

وأضاف داوود، في حواره لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، أن الحركة المدنية الديمقراطية تريد فتح المجال العام وتطبيق القانون والدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ديسمبر الماضي، موضحا أن ما ذكره يضمن حق الأحزاب في نزول الانتخابات.

وطالب بضرورة فتح المجال لحرية التعبير في جميع وسائل الإعلام مبرهنا على ذلك قائلا: "مش معقول هيبقى عندنا حوار وطني ومفيش ظهور في وسائل الإعلام، وده من الأشياء الإيجابية اللي بتتغير بدليل أني موجود في البرنامج دلوقتي، وإطلاق سراح السجناء".

ولفت إلى أن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية في الحوار الوطني أمر في غاية الأهمية، مؤكدا أن ملف العدالة الاجتماعية يجب أن يكون هناك إعادة في ترتيب أولويات الإنفاق الاقتصادي.