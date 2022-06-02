إضراب عمال مصنع فورد بالهند

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شارك أكثر من ألفي عامل بمصنع فورد للسيارات في بلدة شيناي الهندية في إضراب للمطالبة بتعويضات مالية أفضل، بحسب ما نقلته وكالة برس تراست أوف إنديا عن مسؤول نقابي.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أفاد التقرير بتوقف عمليات الإنتاج بالمصنع منذ يوم الاثنين الماضي.

وأشار متحدث باسم فورد إلى مناقشات جارية مع ممثلي نقابة عمال الشركة.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية الأسيوية عن المسؤول النقابي قوله: "يواصل العمال إضرابهم داخل وخارج المصنع. هناك حوالي 750 عامل حضروا لمناوبة العمل يوم الاثنين داخل المصنع الآن، وحوالي 1200 عامل خارج بواباته".

وأوضح أن مسؤولا من وزارة العمل حضر للمصنع اليوم الخميس حيث جرت مباحثات ثلاثية.

وأضاف المسؤول أنه رغم أنه كان من المتوقع أن تقدم إدارة شركة "فورد إنديا" حزمة تعويضات أفضل يوم أمس الأربعاء، لم يحدث ذلك.

ولدى "فورد إنديا" 4 مصانع في البلاد، وهي مصانع لإنتاج السيارات والمحركات في شيناي وساناند.