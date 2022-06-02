روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات

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أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، فرض قيود على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وأكد البيان، أنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية فقط، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأكد مجلس الوزراء الروسي، أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات، اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.

ومع ذلك، بدون النيون الروسي والأرجون والهيليوم، سيكون من الصعب على البلدان «غير الصديقة» لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وتعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على الإمدادات الروسية، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.