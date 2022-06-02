دراسة استقصائية: ارتفاع أسعار 10 آلاف سلعة غذائية في اليابان خلال 2022

أظهر مسح أجرته شركة أبحاث ودراسات استقصائية يابانية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية في البلاد ستشهد زيادات في الأسعار بمعدل 13 في المائة هذا العام نتيجة لارتفاع تكاليف المواد وانخفاض قيمة الين الياباني.

وأظهر استطلاع "تيكوكو داتا بنك المحدودة" أن نحو 105 من مصنعي الأغذية الرئيسية فعوا أسعار 6285 منتجًا غذائيا بحلول يونيو الجاري، مع التخطيط لرفع أسعار نحو 4500 منتج إضاف بدءا من شهر يوليو المقبل فصاعدًا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

كما أظهر المسح أن أسعار الأطعمة المصنعة، التي تمثل نحو 40 % من المنتجات الغذائية التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار، سترتفع بمعدل 14 في المائة، بينما سترتفع أسعار الحلويات بمتوسط ​​12 %، والتوابل 11 % ، وأخيرا الخبز بواقع 9 %.

وقالت الشركة البحثية إنه من المرجح أن تقوم الشركات غير القادرة على التعامل مع الزيادات الأخيرة في أسعار مواد وتكاليف الانتاج، بزيادة أسعار منتجاتها مرة أخرى خلال العام الجاري، ووصفت زيادات الأسعار بأنها تتحرك "بوتيرة غير مسبوقة" في السوق الياباني.