أنشيلوتي يتوج بجائزة أفضل مدير فني في أوروبا

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هنأ نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني كارلو أنشيلوتي على فوزه بجائزة أونز الذهبية كأفضل مدير فني في أوروبا في الموسم 2021/2022.

الجائزة تقدم بواسطة مجلة أونز مونديال الفرنسية لأفضل مدير فني في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى ووتتم بناء على تصويت الجماهير.

وحرص الحساب الرسمي لريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على تهنئة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من خلال رسالة جاء فيها:" كارلو أنشيلوتي يتوج بجائزة أونز الذهبية لأفضل مدير فني في الموسم..تهانينا".

ونجح أنشيلوتي في تحقيق موسم رائع مع ريال مدريد بالتتويج بلقبي الدوري الإسباني «الليجا» ودوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.