سياسي ألماني: البت في تشكيل لجنة تحقيق لتقييم الإجلاء من أفغانستان نهاية يونيو الجاري

صرح سياسي بارز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، بأنه من المقرر أن يعين البرلمان الألماني "بوندتساج" لجنة تقصي حقائق قبل العطلة الصيفية في أغسطس القادم من أجل تقييم إجلاء عاملين محليين كانوا تابعين لمؤسسات ألمانية من أفغانستان.

وقال رالف شتجنر لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "كان هناك اتفاق مع المعارضة.. الخطة تتمثل في التوصل لقرار التشكيل في أسبوع الاجتماعات البرلمانية القادم في نهاية يونيو الجاري".

وبحسب التقرير الصحفي، من المقرر أن يرأس شتجنر هذه اللجنة.

وأضاف السياسي الألماني أنه يجب القيام ببعض الاستعدادات التنظيمية قبل أن يتنسى بدء العمل بشكل سليم في الخريف بعد العطلة الصيفية.

وقال شتجنر: "لجنة تقصي الحقائق سوف تهتم بالسؤال عمن أسهم في إخفاق عملية الإجلاء".

يذكر أن الجيش الألماني انسحب من أفغانستان في نهاية يونيو من العام الماضي بعد مشاركته في عملية هناك دامت 20 عاما، كما شارك في عملية إجلاء لأشخاص بحاجة لحماية في أغسطس الماضي بعد استيلاء جماعة طالبان على الحكم هناك.

وكانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية السابق هايكو ماس، وأعضاء آخرون بالحكومة الاتحادية السابقة أقروا بأنهم قاموا بتقدير الوضع بشكل خاطئ في أفغانستان.

واتفقت الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا في اتفاقية الائتلاف على معالجة مهمة الإجلاء وتقييمها في إطار لجنة تقصي حقائق برلمانية.