رئيس الجامعة الألمانية يستقبل وفد إعلاميًا إفريقيًا من 20 دولة

استقبلت الجامعة الألمانية بالقاهرة، وفدا مكونا من 33 شخصية إعلامية وصحفية رفيعة المستوى ممثلين لأكثر من 20 دولة إفريقية هي السودان، جزر القمر، تشاد، جنوب السودان، نامبيا، سيراليون، الجابون، كوت ديفوار، موزمبيق، جيبوتي، تنزانيا، كينيا، زيمباواي، بوريندي، ليبيريا، غينيا، السنغال، الكونغوبرازافيل، بوركينا فاسو، زامبيا، نيجيريا.



رافق الوفد الوزير المفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والمستشارة عليا أبو النجا عضو الوكالة، واسلام عبدالفتاح عضو الوكالة، وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج الدعم والتعاون الذي تنظمه الوكالة لكبار الشخصيات الإعلامية البارزة في أفريقيا.



استقبل الوفد الزائر الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب كامل أبو الخير نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وعميد كلية تكنولوجيا الإدارة، والدكتورة نهى البسيوني وكيل كلية تكنولوجيا الإدارة، ورئيس قسم التسويق بالكلية.



وقدم عرضا تقديميا عن الجامعة ورؤيتها ومعايير اختيارها للطلاب الراغبين في الالتحاق بها ومجالات وبرامج الدراسة والتجهيزات الموجودة بالجامعة من قاعات تدريس ومعامل متخصصة والخدمات التى تقدمها لطلابها بجانب الدور المجتمعي الذي تساهم به في دعم مصر وإفريقيا والعالم.



وذكر أن الجامعة تحرص دوماً على تدعيم أطر التعاون فى المجالات العلمية والتدريبية والصناعية مع جميع الدول الإفريقية الشقيقة، مدللاً على ذلك بتخصيص منح دراسية للطلاب الأفارقة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وافتتاح مركز لدعم الصناعة في إفريقيا بالجامعة.



أعقب ذلك قيام الوفد بجولة تفقدية للاطلاع على مشروعات الجامعة المتقدمة في مجالات البحث العلمي والتصنيع زاروا خلالها مركز الإنتاج الإعلامي المؤسس طبقاً لأحدث تكنولوجيا الإنتاج والتصوير الإعلامي المتطور لضمان أفضل تغطية للأحداث بالحرم الجامعى ويضم مركزًا للتدريب واستوديو على أحدث طراز لبث المقررات الدراسية المختلفة وفعاليات الجامعة بتقنية عالية.



وتفقدوا أحدث مركز صناعي بحثى على مستوى العالم لتوطين التكنولوجيات الحديثة وحل مشكلات الانتاج والتصنيع المحلي، ومعمل أبحاث الروبوتات الطبية الدقيقة والنانو (MNRLab)، حيث اطلعوا على أحدث ما توصلت له التكنولوجيات فى مجالات تصنيع الروبوتات بكلية هندسة علوم المواد بالجامعة.



واختتم اللقاء بزيارة مدينة الطاقة الشمسية التى تقدم لمصر والعالم نموذجاً فريداً لمشروع متكامل للطاقة النظيفة.