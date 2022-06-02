جمارك الكويت: ضبط كمية كبيرة من مخدر اللاريكا قادمة من الصين

تمكنت جمارك الكويت من ضبط كمية كبيرة من المخدرات تقدر بما يقارب 107 آلاف كبسولة من مادة اللاريكا المخدرة، قادمة من الصين.

وذكرت الإدارة العامة لجمارك الكويت، مساء اليوم الأربعاء، أن مبنى الشحن الجوي 3 استقبل طرود قادمة من الصين، إلا أن رجال الجمرك انتابهم الشك تجاهها، وبتفتيشها عثر على ما يقارب 107 آلاف كبسولة تقريبا من مادة اللاريكا المخدرة كانت قد تم إخفاؤها داخل الطرود.

وحذرت الإدارة العامة لجمارك الكويت كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى الكويت، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.