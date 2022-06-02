 متحدث الرئاسة الروسية: عبرنا بوضوح عن مطالبنا لأوكرانيا - بوابة الشروق
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متحدث الرئاسة الروسية: عبرنا بوضوح عن مطالبنا لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:48 ص

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن بلاده عبرت بوضوح عن مطالبها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه المطالب معروفة جيدًا لكييف.

وقال بيسكوف، حشبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "لقد أوضح الجانب الروسي مطالبه من أوكرانيا بشكل واضح، ولكن كييف تعمل الآن على تجميد المفاوضات مع موسكو".

وأضاف أن "السلطات الأوكرانية ترفض التفاوض، ويبدو أنها تحت ضغط القيمين عليها تفضل خيارًا آخر".

يشار إلى أن القوات الروسية تواصل عمليتها الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير الماضي في أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.


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