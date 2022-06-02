المعارضة التركية ومنظمات نسائية تعتزم توجيه اتهامات ضد اردوغان

قال أعضاء المعارضة، اليوم الخميس، إنهم سوف يوجهون اتهامات ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لوصفه المشاركين في احتجاجات ضد الحكومة عام 2013 بـ"الحمقى".



ووجه سياسيون من حزب الشعب الجمهوري المعارض ومنظمات معنية بحقوق المرأة ،من بين آخرين، اتهامات جنائية ضد اردوغان. وأعلنوا عن هذه الخطوة على تويتر.



ونصح زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار على تويتر اردوغان بأن يغلق فمه في المستقبل، وتلقى الدعم لهذا التصريح من عازف البيانو التركي الشهر فاضيل ساي .وأعربت الكاتبة المشهورة أليف شفق أيضا عن غضبها على تويتر إزاء" هذه اللغة التمييزية".



واستخدم اردوغان اللفظ اللاذع امس الأربعاء، الذي وافق الذكرى التاسعة للاحتجاجات التي قامت بفضها الحكومة بشكل وحشي. ويقضي العديد من الأشخاص احكاما في سجون تركية بسبب المشاركة في المظاهرات.