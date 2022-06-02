 الحكومة الروسية تفرض قيودا على تصدير مكونات لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات - بوابة الشروق
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الحكومة الروسية تفرض قيودا على تصدير مكونات لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 2:26 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 2:26 م

فرضت الحكومة الروسية اليوم الخميس، قيودا على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وذكر بيان للحكومة الروسية أنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من مجلس الوزراء الروسي، مؤكدا أن هذه القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام روسية إنه بدون النيون الروسي والأرجون والهيليوم سيكون من الصعب على البلدان غير الصديقة لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، حيث تعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على الإمدادات الروسية في هذا المجال وتوفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.

يُذكر أن تايوان حظرت في وقت سابق تصدير الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات إلى روسيا وبيلاروس، التي يزيد ترددها عن 25 ميجاهرتز.


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