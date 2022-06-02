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قالت مصادر صناعية، اليوم الخميس، إن مجموعة شركات النسيج الكورية الجنوبية "جلوبال إس إيه إي-إيه"، تجري محادثات مع مؤسسة دبي للاستثمار لشراء شركة سانج يونج للهندسة والبناء.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، موضحة أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه قبل أغسطس المقبل.

وكانت دبي للاستثمار قد اشترت سانج يونج للهندسة والبناء بالكامل عام 2015 بقيمة 180 مليار وون، حيث كانت سانج يونج هي شركة البناء رقم 19 في كوريا.

وتركز سانج يونج للهندسة والبناء على مشاريع البناء الخارجية، مع وصول مبيعاتها إلى 4. 1 تريليون وون (12. 1 مليار دولار)؛ وتهدف سانج يونج هذا العام لكسب طلبات بناء بقيمة 9. 2 تريليون وون وتسجيل مبيعات بقيمة 57. 1 تريليون وون.

وقامت "جلوبال إس إيه إي-إيه"، بتوسيع محفظة أعمالها من خلال سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ.

وقد وصلت مبيعاتها إلى 2. 4 تريليونات وون العام الماضي.