 جلوبال إس.أيه.إي الكورية الجنوبية تجري محادثات مع دبي للاستثمار لشراء سانج يونج للهندسة - بوابة الشروق
الخميس 2 يونيو 2022 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

جلوبال إس.أيه.إي الكورية الجنوبية تجري محادثات مع دبي للاستثمار لشراء سانج يونج للهندسة

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:34 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 10:34 ص

قالت مصادر صناعية، اليوم الخميس، إن مجموعة شركات النسيج الكورية الجنوبية "جلوبال إس إيه إي-إيه"، تجري محادثات مع مؤسسة دبي للاستثمار لشراء شركة سانج يونج للهندسة والبناء.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، موضحة أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه قبل أغسطس المقبل.

وكانت دبي للاستثمار قد اشترت سانج يونج للهندسة والبناء بالكامل عام 2015 بقيمة 180 مليار وون، حيث كانت سانج يونج هي شركة البناء رقم 19 في كوريا.

وتركز سانج يونج للهندسة والبناء على مشاريع البناء الخارجية، مع وصول مبيعاتها إلى 4. 1 تريليون وون (12. 1 مليار دولار)؛ وتهدف سانج يونج هذا العام لكسب طلبات بناء بقيمة 9. 2 تريليون وون وتسجيل مبيعات بقيمة 57. 1 تريليون وون.

وقامت "جلوبال إس إيه إي-إيه"، بتوسيع محفظة أعمالها من خلال سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ.

وقد وصلت مبيعاتها إلى 2. 4 تريليونات وون العام الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك