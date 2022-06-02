 التحفظ على 41 عبوة إكسسوارات سيارات محظور استخدامها في الإسكندرية - بوابة الشروق
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التحفظ على 41 عبوة إكسسوارات سيارات محظور استخدامها في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 1:52 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 1:52 ص

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 41 قطعة إكسسوارات سيارات، مجهولة المصدر، وبدون مستندات، محظور استخدامها،بعد ضبطهم داخل محل "بدون ترخيص" قبل ترويجها في الأسواق، والتحقيق مع المسئول عنهم بتهمة الغش التجاري، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود معلومات حول قيام المسئول عن محل لبيع إكسسوارات السيارات؛ لحيازته سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها؛ مما يعد غش تجاري.

وبمداهمة المحل، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيشه عثر بداخله على "7 عبوات سرينة، و11 عبوة مماثلة بالهورن، و8 فانوس إشارة إنذار طوارئ خاص بسيارات النجدة، و1 سرينة نجدة طوارئ، و9 هورن سرينة، و5 فنار إشارة طوارئ دوار نجدة.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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