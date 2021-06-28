انتظام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بجميع اللجان في الغربية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام طلاب الدبلومات الفنية في أداء الامتحانات التحريرية بالأنظمة "الثلاث والخمس سنوات" بجميع اللجان على مستوى المحافظة في يومها الخامس.

وأكد أن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، واطمئنت غرفة العمليات الرئيسية على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة قبل بدء الامتحان، وتواجد الملاحظين باللجان، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان السير.

يذكر أن الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية، قد بدأت يوم السبت الثامن والعشرين من مايو الماضي وتستمر حتى الخميس التاسع من يونيو الحالي، إذ يؤدي 40 ألفًا و827 طالبًا وطالبة الامتحانات التحريرية اليوم في 136 لجنة على مستوى الغربية.

وصرح وكيل الوزارة، أن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون اليوم الامتحان في مواد تخصصية لطلبة الدبلومات الصناعية 3 و5 سنوات العام والجدارات والتعليم المزدوج والمهني، بينما يؤدي طلاب التعليم الزراعي 3 سنوات امتحان مادة تربية النحل، ومادة ميكروبيولوجي لطلاب الزراعي المهني، في حين يؤدي طلاب الدبلومات الفنية للتعليم التجاري والفندقي 3 و سنوات الامتحان في مواد متخصصة، وعلوم سلوكية، وقوانين عمل، وسيكولوجية علوم سلوكية، و صحة عامة وعي بيئي.

وأكد وكيل الوزارة، أن الغرفة على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تحدث بأي لجنة من اللجان، وبما يضمن سير الامتحانات بشكل طيب وسليم.

ووجه بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب مع الانضباط والحزم خلال سير الامتحانات.