شولتس يؤكد على الهدف الخاص بتخصيص 2% من أراضي البلاد لمحطات الرياح

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس على هدف حكومته الرامي إلى تخصيص 2% من أراضي البلاد لبناء محطات لتوليد الطاقة من الرياح عليها.

وقال شولتس أمام مؤتمر الرابطة الاتحادية لشركات المياه والطاقة في برلين اليوم الأربعاء:" يجب علينا تسريع التوسع في نطاق الطاقات المتجددة بشكل كبير".

وأوضح السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن من المصلحة العامة المؤكدة إدخال "التربو" في التحول في مجال الطاقة في السنوات المقبلة " وكل توربينة رياح يتم بناؤها في ألمانيا وكل محطة خلايا كهروضوئية تقدم إسهاما في جعل إمداداتنا من الطاقة أكثر استقلالية وأكثر استدامة وجعلها آمنة واستمرارها بأسعار معقولة".

وقال شولتس إنه لهذا السبب فإن الحكومة الألمانية تسعى لهذا السبب إلى تذليل المعوقات العديدة التي تقف في طريق توسيع نطاق طاقة الرياح وأشار على سبيل المثال إجراءات التخطيط والتصاريح التي سيتم تقليصها " فنحن ببساطة لم يعد في مقدورنا تحمل الإجراءات المطولة".

وأكد المستشار الألماني:" يجب علينا أن نخصص 2% من أراضي البلاد لطاقة الرياح البرية، ويجب لتوسيع نطاق طاقة الرياح أن يكون جهدا مشتركا بين الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات".