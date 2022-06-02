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يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه من الصعب أن يتولى المدربين الأفارقة تدريب أندية أوروبية.

وقال موسيماني في حواره مع إذاعة مترو أف أم: «الاوروبيون ليسوا جاهزون لنا حاليا، وبالتالي لا يمكن لأحد اخباري أن واين روني أفضل مني».

وانتقل موسيماني للحديث عن مستوى بيرسي تاو مع الأهلي .. قائلا: «في كل مباراة يوجد أخطاء حتى ولو انتصرنا، وقبل النهائي لعب بيرسي تاو بشكل مميز وتوج بلقب رجل المباراة أكثر من مرة».

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر لقب البطولة التي يحملها منذ عامين.

وتوجهت أسهم الانتقادات إلى بيرسي تاو الذي يعد أحد اغلى صفقات الأهلي في الفترة الأخيرة القادم من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.