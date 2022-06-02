المملكة المتحدة تستضيف قادة تحالف «العيون الخمس» الاستخباراتي لبحث قضايا الدفاع المشترك

تستضيف المملكة المتحدة رؤساء الدفاع من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة على مدار ثلاثة أيام من الأحداث في لندن.

وأفاد بيان على موقع الحكومة البريطانية، أن رئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين رحب بنظرائه من تحالف "العيون الخمس" الاستخباراتي اليوم الأربعاء ومن المقرر أن يبحث الأطراف قضايا الدفاع المشترك والمصالح الأمنية فضلا عن حضور القادة العسكريون احتفالات جلالة الملكة باليوبيل البلاتيني.

وقال راداكين إن السلام والازدهار اللذين تمتعنا بهما على مدار السبعين عامًا الماضية يعتمدان في جزء كبير منه على قوة تحالفات المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم. وإن تحالف العيون الخمس هي أحد الأمثلة وهو دليل على الثقة والإعجاب المتبادلين بين قواتنا المسلحة.

وأضاف أن اجتماع اليوم بالقادة كان فرصة لإعادة تأكيد التزامنا تجاه بعضنا وبالقواعد والحريات التي يقوم عليها الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وسيحضر كبار القادة العسكريين، الذين يجتمعون مرتين في السنة، موكب عيد ميلاد الملكة. وأكد الشركاء مجددًا التزامهم بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني ​​لحماية المصالح والقيم المشتركة.