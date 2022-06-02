بنك ناصر الاجتماعي: نصف مليون سيدة تحصل على تمويل لمشروعات متناهية الصغر

قال محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي المصري، إن البنك تتم إدارته من خلال قياسات الفقر في مختلف جوانب الحياة في الدخل والحياة والرياضة والتعليم، مضيفا اننا نعمل على مكافحة آثار الفقر وسلبياته ونوفر التمويل بناء على النوع الاجتماعي.

وأضاف عشماوى، أن البنك مول نحو نصف مليون سيدة تحصل على تمويل لمشروعاتها متناهية الصغر، كما نعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الحكومية، ونتعاون مع مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال المنتدي العالمى الـ 16 للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي تحت شعار "الحد من الفقر من خلال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية"، الذي نظمة معهد البنك الإسلامي على هامش الاجتماعات ال 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستمر حتى 4 من يونيو الجاري.

وأكدت سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية OPHI، أن مصر دولة رائدة في وضع مقاييس التعامل مع الفقر متعدد الجوانب، وأن هناك العديد من الدول التي استفادت من تلك المقاييس.

ولفتت الي إن المبادرة تقوم بقياس الفقر في 109 دولة ووجدنا أن ثلثي الفقراء يعيشون في منازل ليس بها نساء متعلمات، وإذا كان ثلث سكان العالم من الفقراء فإن الوضع في مصر يمثل 1 إلى 20.

ومن جانبه أوضح سامي السويلم، مدير المعهد بالإنابة، إن التمويل الإسلامي له تأثير كبير في حياة الدول الأعضاء ومن هنا كان التركيز على الابتكار الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية.

وأضاف أن محاربة الفقر تحتل مكان الصدارة في التمويل الإسلامي وكان هدفها الابتعاد عن الربا ولكنها انطلقت لوضع أسس لنواحي تجارية تساعد على النمو الاقتصادي؛ وتحقق التنمية الاجتماعية بتنفيذ العديد من المبادرات التي تعمل إيجابياً على تحسين الحياة.

وقال صحبة صباحي، مدير مركز اسطنبول الدولي للقطاع الخاص للتنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن فكرة التمويل الإسلامي تأتي في جوهر المنهجية الإسلامية والوصول للأهداف الاجتماعية والاقتصادية مع المؤسسات.

وشدد على أن الأمر بحاجة إلى إعادة تعظيم الاستثمار وأن يكون لدينا إبداع مجتمعتي وتوسع مستمر في الحلول المبتكرة لتنمية الأفراد والحد من الفقر.

وأوضح أيمن السبع، مؤسس منظمة "شمسية" للتنمية الصحية بمصر، أنه عندما نعالج تحديات المشكلات الاقتصادية المعقدة لابد من حلول مبتكرة. ففي مجال الصحة، وجدنا أن التعامل مع المشكلات الصحية يتطلب أن نكون مبدعين لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. وبالفعل وضعنا حلولا إبداعية للمشكلات عبر مؤسسة شمسية تساهم في توفير احتياجات المرضى غير القادرين.

وشهد ختام المنتدى إطلاق البنك الإسلامي للتنمية دورة تدريبية للتمويل الإسلامي تستهدف تعميق الوعي بمفهومه في الدول الأعضاء بالبنك وغيرها من الدول حول العالم.