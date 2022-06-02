محافظ جنوب سيناء: خططنا لعدد كبير من المشروعات تحول شرم الشيخ إلى مدينة جاذبة للسائحين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ بداية من مطار شرم الشيخ الدولي مرورًا بـ"ميدان السلام"، وميدان "الصداقة، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حول المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن، وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل الانتهاء من هذه المشروعات قبل انطلاق مؤتمر المناخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التخطيط لتنفيذ عدد كبير من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، وتجري مراحل التنفيذ بها وفقًا للبرامج الزمنية؛ وتجري أعمال التنفيذ على أعلى مستوى بما يليق بمكانة مصر عالميًا.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ستحول شرم الشيخ إلى مدينة جاذبة للسائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك في ضوء تكليف القيادة السياسية بأن تكون المدينة خضراء استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27".

وأكد المحافظ، أنه جارٍ تطوير طريق السلام، والمنطقة على شمال الطريق باتجاه المطار، والمنطقة بمطلع الهضبة يمين الطريق، وجاري تشجير الطريق الأوسط، وتطوير مدخل مدينة شرم الشيخ بداية من المطار مرورًا بميدان الصداقة والسلام.

وأوضح أن المشروعات التي يجري تنفيذها تتضمن إنشاء كوبري علوي على الطريق الأوسط "طريق الملك سلمان"، وإنشاء 5 محاور عرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط، فضلًا عن أعمال تطوير الطريق الدائري بطول 28 كيلومتر، ويتضمن 10 حارات مرورية جديدة، بواقع 5 حارات في كل اتجاه، كما جارٍ إقامة 3 كباري جديدة، وتوسعة جميع الطرق القائمة حاليًا بالمدينة، وذلك من أجل تسهيل حركة المرور ومنع أي تكدس.

وأشار المحافظ، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تطوير الطرق والكباري العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجرى استلام أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وأعمال تنسيق الموقع العام، كما جرى رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء "محطات محولات الكهرباء"، والبترول -محطات وقود وغاز-، والإسكان -محطات مياه وصرف صحي-، وخزانات إستراتيجية، والنقل".