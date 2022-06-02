قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية يستضيف مؤتمرًا لدعم ذوي الهمم

استضاف قصر ثقافة الأنفوشي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا بعنوان " تحديات وتوجيهات ذوى الإعاقة ..قادرون باختلاف "، ضمن نشاط قسم التمكين الثقافي.

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تغليظ العقوبة لمرتكبي جرائم استغلال ذوى الاحتياجات الخاصة، والتنمر، وأهمية تدريب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على مواجهة التنمر.

كما أوصى المؤتمر بأهمية عقد دورات تدريبية لمرضى التوحد والاهتمام بهذا النوع من الإعاقة، وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الإعاقات الذهنية، وضرورة توفير الأدوات اللازمة للطلاب المكفوفين في الجامعات والمراحل التعليمية المختلفة.

و على هامش المؤتمر قدمت فرقة الرواد لعرائس الماريونت، بقيادة الفنان هشام نصرت، مجموعة متنوعة من التابلوهات الفنية منها الليلة الكبيرة، سلامات سلامات، كما قدمت فرقة فنون متحدي الإعاقة التابعة لقصر ثقافة الشاطبي مجموعة استعراضات منها الشهيد، السيناوي، الحجالة، الفرح الاسكندراني، التنورة والحصان، بقيادة الفنان مصطفى جابر.

شهد الفعاليات دكتورة هبة كمال، مدير الإدارة العامة للتمكين الثقافي بالهيئة، محمود قطب مدير فرع ثقافة الإسكندرية، ودكتور أحمد حسن محمود الشعراوي أستاذ الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر، و لفيف من أعضاء مجلس النواب، وممثلي منظمات المجتمع المدني.