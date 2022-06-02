قالت شركة كيا، ثاني أكبر صانع للسيارات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن مبيعاتها تراجعت بنسبة 4.9% في الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بسبب استمرار النقص العالمي في الرقائق، وتأثيره على إنتاج سياراتها ومبيعاتها.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، اليوم الخميس، ذكرت الشركة في بيان لها أنها باعت ما مجموعه 234 ألفا و554 سيارة في مايو، بانخفاض من 246 ألفًا و768 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها المحلية انخفضت بنسبة 4.7% في مايو على أساس سنوي، لتصل إلى 45 ألفًا و663 وحدة، كما تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 5% لتصل إلى 188 ألفًا و891 وحدة في نفس الشهر.

وفي الفترة من يناير إلى مايو، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 2.5% لتصل إلى مليون و159 ألفًا و832 سيارة، مقارنة بمليون و190 ألفًا و45 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، عن فرض قيود على تصدير الغازات اللازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وأكد البيان أنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية فقط، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأكد مجلس الوزراء الروسي، أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات، اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.

ومع ذلك، بدون النيون الروسي والأرجون والهيليوم، سيكون من الصعب على البلدان «غير الصديقة» لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

وتعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على الإمدادات الروسية، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.