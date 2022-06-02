دعوى قضائية ضد صفقة استحواذ جوجل على شركة أمن الكتروني

أقام أحد مستثمري شركة مانديانت الأمريكية للأمن الالكتروني دعوى قضائية ضد الشركة اليوم الخميس في ولاية ديلاوير الأمريكية، على خلفية مخاوف من أن صفقة بيعها المقررة بقيمة 4ر5 مليار دولار لشركة جوجل العملاقة يمثل "استراتيجية خروج" للمطلعين على بواطن الأمور بالشركة ممن يواجهون خسائر والتزامات مالية ناجمة عن صفقة سابقة.

ومن المقرر أن يصوت مساهمو الشركة غدا الجمعة على عملية البيع المزمعة.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تطالب الدعوى القضائية بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولي مانديانت ومستثمرين كبار بها، قاموا بالترتيب لصفقة جوجل بقيمة 23 دولارا للسهم، من أجل إنهاء صلتهم بشركة تعاني من إجراءات تقاض وتراجع لأسهمها بعد بيع أكثر أصولها ربحية في صفقة أصابت النشاط بخيبة أمل هائلة.

ويتردد أن الصفقة السابقة تسببت في انهيار أسهم مانديانت بعدما تعرضت لانتقادات شديدة من محللين.

ووفقا للدعوى المرفوعة أمام محكمة تشانسي بديلاوير، لم توضح ملفات الإيداع التنظيمية التي تدعو مستثمري مانديانت إلى الموافقة على صفقة جوجل، ما إذا كان مجلس إدارة الشركة أجرى أي تعديلات على توقعاتها المالية في الفترة السابقة على الصفقة.