وزارة النفط السودانية: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود

نفت وزارة النفط السودانية ما تردد عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود اليوم الخميس.

ونقلت شبكة "سودان ناو" اليوم عن مصادر بوزارة النفط قولها، إن الحديث عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الجازولين والبنزين بولاية الخرطوم غير صحيح، داعية إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول الأخبار.

وأكد عدد من أصحاب المركبات عدم زيادة أسعار الوقود، مشيرين إلى أنه لم تطرأ أي زيادة في أسعار الوقود، وأنهم اشتروا الوقود بنفس الأسعار القديمة.

وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن الشركات المستوردة للوقود رفعت أسعار البنزين والجازولين، ليقفز سعر لتر البنزين بولاية الخرطوم إلى 720 جنيها، في وقت ارتفع سعر لتر الجازولين إلى 700 جنيه، كما أن الأسعار ستتباين في كل ولاية طبقاً لتكلفة النقل والرسوم التي تفرضها الولايات.