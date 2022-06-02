استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

استشهد طفل فلسطيني (17 عاما)، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية المدية، غرب مدينة رام الله، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وقالت مصادر محلية إن «قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، صوب مجموعة من الأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري ما أدى لإصابة أحدهم».



فيما ذكرت وزارة الصحة أن الطفل وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة جدا، جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.