بايدن يهنئ الملكة إليزابيث بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 70 عاما على توليها العرش، وذلك في تسجيل مصور بثه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال بايدن حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن الملكة كانت على مدار 70 عاما مصدرا لإلهام الناس بتفانيها وخدمتها لشعب المملكة المتحدة والكومنولث، مضيفا أنه طوال فترة حكمها، نمت العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشكل أقوى وأوثق من أي وقت مضى.

وتابع الرئيس بايدن "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، نرسل إليكم أطيب تمنياتنا لكم وللشعوب في جميع أنحاء العالم بمناسبة هذه المناسبة التاريخية العظيمة".

من جانبها، هنأت السيدة الأولى جيل بايدن الملكة إليزابيث على مرور 70 عاما على توليها العرش، كما أكدت أن تضامنها مع الشعب الأمريكي في الأوقات الصعبة عمل على تعميق الصداقة بين البلدين.

وقد اتجهت الأنظار إلى شرفة قصر "باكينجهام" اليوم، حيث أطلت الملكة إليزابيث الثانية لإعلان انطلاق الاحتفالات في ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش وهي مدة قياسية في مرحلة انتقالية للعائلة الملكية البريطانية.