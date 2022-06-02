قال تقرير للأمم المتحدة، مساء أمس، يقيم حصول سكان الكرة الأرضية على الطاقة، إن عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء، انخفض من 1.2 مليار شخص في عام 2010 إلى 733 مليون في عام 2020، ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التقدم في الحصول على الكهرباء في السنوات الأخيرة، وهو ما يمكن تفسيره بالتعقيد المتزايد للوصول إلى السكان في المناطق النائية والفقيرة والتأثير غير المسبوق للجائحة الصحية.



وأضاف أنه ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يحصلون على الكهرباء من 83 في المائة في عام 2010 إلى 91 في المائة في عام 2020، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الكهرباء بمقدار 1.3 مليار شخص على مستوى العالم.



وارتفعت نسبة سكان العالم الذين يمكنهم الحصول على وقود وتقنيات الطهي النظيف إلى 69 في المائة في عام 2020، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية عن العام الماضي. ومع ذلك، فاق النمو السكاني الكثير من مكاسب الوصول، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



وقالت ماريا نيرا، مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية: "يموت الملايين من الناس بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والالتهاب الرئوي لأنهم لا يزالون يعتمدون على وقود الطهي المتسخ والتقنيات التي تعد مصادر رئيسية لتلوث الهواء. النساء والأطفال معرضون للخطر بشكل خاص - فهم يقضون معظم الوقت في المنزل وحوله وبالتالي يتحملون العبء الأكبر على صحتهم ورفاهيتهم. لن يساهم التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة في جعل الناس أكثر صحة فحسب، بل سيحمي كوكبنا أيضا ويخفف من آثار تغير المناخ".

وقال التقرير: إن ضمان الوصول الشامل إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والميسورة التكلفة يعني ضمنا النشر السريع لمصادر الطاقة المتجددة للكهرباء والتدفئة والنقل.

وتتضمن أهداف التنمية المستدامة بندا يعمل على مضاعفة المعدل العالمي للتحسين السنوي في كثافة الطاقة الأولية - كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة- إلى 2.6 في المائة في 2010-30 مقابل 1990-2010.

وقد بلغ متوسط ​​التحسينات السنوية العالمية في كثافة الطاقة من عام 2010 إلى عام 2019، حوالي 1.9 في المائة، أي أقل بكثير من الهدف، ويجب أن يصل متوسط ​​المعدل السنوي للتحسين الآن إلى 3.2 في المائة للتعويض عن الفاقد في الطاقة.

وتراجعت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة للعام الثاني على التوالي، حيث انخفضت إلى 10.9 مليار دولار في عام 2019، على الرغم من الاحتياجات الهائلة للتنمية المستدامة في معظم البلدان وتزايد إلحاح تغير المناخ.