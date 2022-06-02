 فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حتى 15 يونيو.. الرسوم والخطوات - بوابة الشروق
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فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء حتى 15 يونيو.. الرسوم والخطوات

رضا الحصري:
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:27 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 9:27 ص

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية على مدار 15 يومًا بداية من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

وقال أحمد عدنان، رئيس لجنة التظلمات، في تصريح لـ"الشروق" اليوم الخميس، إنه تم فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بداية من 1 وحتى 15 يونيو الجاري، وذلك بمقر المدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء.

وأوضح أن رسوم فحص ورقة الإجابة للمادة الواحدة تبلغ 35 جنيها، ويقدم ولي الأمر طلبا موجها لوكيل الوزارة، ويسدد الرسوم المقررة لكل مادة يريد التظلم، ثم يقوم بتسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد للجنة النظام والمراقبة بالمدرسة الفندقية بطور سيناء.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اعتمد نتيجة الشهادة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وذلك بنسبة نجاح عامة تصل إلى 80.12%، وجاءت نسب النجاح طبقا لنوعية التعليم كالتالي: التعليم العام 74.13%، ورسمي لغات 92.55%، وخاص لغات 97.91%، والتعليم الدولي 96.16%.


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