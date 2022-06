انطلقت اليوم الخميس، 4 أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة إليزابيث الثانية العرش، من خلال عرض التقاليد العسكرية من زمن الخيول والمدافع إلى عصر الطائرات النفاثة.



والتقطت عدسات الكاميرات صورًا للأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، وهما يخبران بعض الأطفال الملكيين بما في ذلك سافانا وإيسلا فيليبس، وميا ولينا تيندال، بالهدوء أثناء مشاهدة العرض في المبنى التاريخي هورس جاردز الواقع في مدينة وستمنستر البريطانية.



ولم يظهر الأمير هاري أو زوجته ميجان، في شرفة قصر باكنجهام في وقت لاحق، من أجل حضور عرض الطيران الجوي الملكي، بعد أن قررت الملكة عدم ظهور سوى أفراد العائلة المالكة، بحسب ما نشره موقع «mirror» البريطاني.



وقال متحدث باسم القصر سابقًا: «بعد دراسة متأنية، قررت الملكة أن الظهور في شرفة قصر باكينجهام لهذا العام، سيقتصر على صاحبة الجلالة وأفراد العائلة المالكة الذين يقومون حاليًا بمهام عامة رسمية».



وبدأت الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني بعرض عسكري سنوي، يقام في عيد ميلاد الملك الرسمي منذ عام 1760.



وانضمت الملكة إلى أفراد عائلتها في شرفة قصر باكنغهام في نهاية الفعالية، مع تحليق 70 طائرة في الأجواء.



ويجري الاحتفال باليوبيل على مدار خلال أربعة أيام من عطلة نهاية الأسبوع.



ويشمل الاحتفال قداس شكر يوم الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن، وحفلا موسيقيا في قصر باكنجام يوم السبت، ومسابقة نظمها الآلاف من فناني الأداء من المدارس ومجموعات أخرى في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر الأحد.



وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة يتوقع إقامة آلاف الحفلات في الشوارع بأنحاء البلاد، تكرارا لتقليد بدأ بتتويج الملكة عام 1953.

