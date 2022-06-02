 الصين تطلق بنجاح 9 أقمار صناعية جديدة - بوابة الشروق
الخميس 2 يونيو 2022 12:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

الصين تطلق بنجاح 9 أقمار صناعية جديدة

صاروخ «لونج مارش»
صاروخ «لونج مارش»
أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:54 ص

أطلقت الصين بنجاح 9 أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش-2 سي".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن مجموعة الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ودخلت في المدار المحدد مسبقا، ستستخدم بشكل أساسي لأغراض البحث والتحقق من دقة تكنولوجيات مثل خدمات السفر للمركبات الذكية المتصلة، والتفاعل بين المركبة والأقمار الصناعية، وبين الهاتف المحمول والأقمار الصناعية، كما ستوفر دعم البيانات لحماية البيئة البحرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك