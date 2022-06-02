الصين تطلق بنجاح 9 أقمار صناعية جديدة

أطلقت الصين بنجاح 9 أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش-2 سي".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، أن مجموعة الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، ودخلت في المدار المحدد مسبقا، ستستخدم بشكل أساسي لأغراض البحث والتحقق من دقة تكنولوجيات مثل خدمات السفر للمركبات الذكية المتصلة، والتفاعل بين المركبة والأقمار الصناعية، وبين الهاتف المحمول والأقمار الصناعية، كما ستوفر دعم البيانات لحماية البيئة البحرية.