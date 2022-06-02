وكيل تعليم القليوبية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، إن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة إلى الآن ولم تنتهى، ومن المقرر الانتهاء منها غدا الجمعة، على أن تبدأ اعمال الرصد يوم السبت القادم.

وأوضح وكيل الوزارة، لـ"الشروق"، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من اعمال التصحيح والرصد.

ووجه وكيل التعليم، بالتأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم على قدم وساق.

وأكد وكيل التعليم، على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب وعدم الاستعجال في إعلان النتيجة، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وناشد وكيل التعليم، المواطنين بعدم الانسياق وراء الإشاعات الخاصة بظهور النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه في حالة الانتهاء سيتم الإعلان.

واطمأن وكيل التعليم، على انتظام سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية وأعمال رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية، بحضور إبراهيم الصغير المدير العام للتعليم العام، وإسلام عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وطلعت عفيفي خضيري مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، وموجهو العموم للمواد الأساسية.