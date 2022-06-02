مقتل شخصين وإصابة عشرات آخرين في حريق بدار لرعاية المسنين في التشيك

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لقي شخصان حتفهما وأصيب أكثر من 50 شخصا آخرون جراء حريق بدار لرعاية مرضى الخرف في جمهورية التشيك.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ اليوم الخميس إنه تم اكتشاف حالتي الوفاة خلال المرحلة الأخيرة من أعمال الإنقاذ.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق أمس الأربعاء في دار الرعاية الواقعة في روزتوكي شمال براغ.

ويعاني اثنان من نزلاء الدار المصابين من حالة حرجة، بينما وصفت إصابات اثنين آخرين بأنها متوسطة وإصابات 51 شخصا آخرين بأنها طفيفة. وتم توزيع المصابين على مستشفيات قريبة.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن موظفي الدار تمكنوا من الفرار إلى أماكن آمنة. ووصف عمدة المدينة جان جاكوب الحادث بأنه "كارثة كبيرة".

وأظهرت الصور ألسنة لهب تخرج من أعلى المبنى. وتطلب الأمر إجلاء نزلاء الدار من غرفهم من خلال النوافذ باستخدام سلالم الإنقاذ. وكان العديد منهم طريح الفراش أو غير قادر على التحرك.

وتواجدت قوات الإنقاذ في الموقع باستعدادات كبيرة، بما في ذلك طائرتان هليكوبتر وسيارة إسعاف كبيرة السعة.

وتمكن نحو 100 فرد من رجال الإطفاء من إخماد الحريق في مهمة استغرقت أكثر من 8 ساعات.