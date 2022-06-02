مشرعو الاتحاد الأوروبي ينتقدون موافقة المفوضية الأوروبية على مساعدات كورونا لبولندا

أثارت موافقة المفوضية الأوروبية على خطة بولندا للحصول على مليارات اليورو ضمن صناديق التخفيف من جائحة كورونا انتقادات شديدة من جانب مشرعي الاتحاد الأوروبي؛ نظرا لأن الاتفاق يفترض أنه لا يشمل سوى ضمانات ضعيفة لإصلاح النظام القضائي البولندي.

وقال دانيال فرويد، عضو حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي في بيان: "إن المفوضية تهمل حكم القانون في بولندا".

وذكرت كاتارينا بارلي عضوة البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، وزيرة العدل السابقة، أن المفوضية "اقتنعت خطأ بإصلاح النظام القضائي البولندي"، في إشارة إلى تشريع تجري دراسته في وارسو.

وتربط الخطة التي تم تقديمها أمس الأربعاء دفعات مالية بأهداف مؤقتة، يرمي بعضها إلى تحسين استقلال النظام القضائي البولندي.

وقضت محكمة العدل الأوروبية في وقت سابق بأن غرفة مسؤولة عن فرض عقوبات على القضاة تعتبر غير شرعية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وأنه لا بد من إعادة النظر في الإقالات من جانب الغرفة.

وبموجب الخطة، قد تتلقى بولندا تمويلا بمجرد حل الغرفة، لكن قبل إعادة النظر في الإقالات من جانب السلطات البولندية.

ودافع مسؤول بالاتحاد الأوروبي عن الخطة، مشددا على أن حكم محكمة العدل الأوروبية لا يطلب إعادة تعيين القضاة، بل اكتفى بحق إعادة النظر في قضاياهم، مضيفا أن المفوضية لا "تحكم مسبقا على النتيجة النهائية لإعادة النظر (في القضايا)".

وطلبت بولندا نحو 36مليار يورو (6ر38مليار دولار) في صورة منح وقروض من التمويلات في مايو عام 2021.