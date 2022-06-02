لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين: تأثير محدود على السلع نتيجة ارتفاع الدولار الجمركي

نور الدين: الأسعار الاستراتيجية لن تتأثر بقرار رفع الدولار الجمركي



قال خالد سعيد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة المالية بزيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64، بداية من الأربعاء 1 يونيو 2022، طبيعي وهو السعر العادل في الوقت الراهن، ولن تتأثر السلع الاستراتيجية بهذا القرار.



وأوضح نور الدين في بيان من اللجنة اليوم، أن سعر الدولار الجمركي الذي كان 17 جنيها كان مؤقتا ومن ضمن أدوات استقرار السوق ومحاربة التضخم، مشيرا أن نسبة ارتفاع أسعار السلع سيكون محدود أن معظم السلع المستوردة تأتي من الاتحاد الأوروبي والدول العربية التي بيننا وبينهم اتفاقيات ومعفاة من الرسوم الجمركية.

وكانت وزارة المالية قد قررت رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بداية من الشهر الجاري إلى 18.64 جنيه، مقابل 17 جنيها في شهر مايو الماضي، وفقا لبيان منشور من مصلحة الجمارك أمس.