تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء -في بيان اليوم الخميس- أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 25 حاوية قادم من الإسكندرية، مشيرة إلى أن حركة الشاحنات بلغت 3854 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 9 آلاف و655 طنا، لافتة إلى أن رصيده في مخازن القطاع الخاص بلغ 305 آلاف و545 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13 ألفا و872 طنا، تضمنت 200 طن أسمنت معبأ، و200 طن صويا، و3212 طن رمل، و10260 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30 ألفا و792 طنا، شملت 17457 طن حديد و13335 طن ذرة.