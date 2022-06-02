ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية مع إسرائيل

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مواصلة العمل على تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وإسرائيل، وتنمية أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى لقائه مدير عام الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الإسرائيلية السفير ألون أوشبيز، في قصر الرفاع اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أشار ولي العهد خلال اللقاء، إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي، ومضاعفة الجهود الرامية لدعم مساعي ترسيخ الأمن الإقليمي وتعزيز السلام العالمي.

كما جرى خلال اللقاء، استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.