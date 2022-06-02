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خطوات الاستعلام عن فواتير المياه إلكترونيًا

خطوات الاستعلام عن فواتير المياه إلكترونيًا - أرشيفية
خطوات الاستعلام عن فواتير المياه إلكترونيًا - أرشيفية

نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:13 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:13 ص

الاستعلام عن فواتير المياه، محل بحث الآلاف من المواطنين فى الوقت الحالي، حيث يتطلعون إلى معرفة التكاليف المادية واجبة الدفع، وسنشير فى السطور التالية إلى التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الاستعلام عن فواتير المياه، القيام بذلك الأمر من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واتباع الخطوات التى سننشرها فى السطور التالية:-

رابط الاستعلام عن فواتير المياه وكيفية التسديد فى شهر يونيو 2022

- أولًا.. قم بالدخول إلى رابط الاستعلام عن فواتير المياه شهر يونيو 2022، والذى يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

ـ سوف تظهر لك الصفحة الرسمية لموقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قم مباشر بالضغط على خيار "احسب فاتورتك".

خطوات الاستعلام عن فواتير المياه

ـ قم بعد ذلك بملء البيانات المطلوبة بالصفحة المخصصة للاستعلام.

- حدد نوع استخدامك سواء خدميا أو حكوميا أو صناعيا، أو منزليًا ووفقًا للاختيارات المتاحة أمامك.

- عليك كتابة القراءة الحالية لعداد المياه الخاص بك بشكل صحيح ودون الوقوع فى أي أخطاء.

-عليك أيضًا كتابة القراء السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي.

ـ اكتب عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه لتحديد حساب فاتورة المياه بالشكل الصحيح.

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- عقب الانتهاء مباشرة من ملء البيانات المطلوبة المشار إليها سابقًا، سوف يظهر على الفور بشكل تلقائي نموذج لفاتورة المياه، والتى تشمل كيفية التقسيط وجدولة مديونيات فواتير المياه غير المسددة على أقساط شهرية.


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