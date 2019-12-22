تفاصيل احتفالية اليوم العالمي لمكافحة المخدارت بحضور نجوم الفن

أقيم مساء اليوم الأربعاء الاحتفالية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي للرصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات الخاصة بالأعمال الدرامية ودور الفن المهم في حل أزمة التدخين والمخدرات .

وبدأ الحفل بكلمة دكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، بعرض بعض نتائج المرصد الإعلامي لتقييم تناول أعمال دراما رمضان ٢٠٢١ التي تناقش وتعرض مشاكل الإدمان وأضراره علي الشباب وتقوم بوضع حل لهذه المشكلة الكبيرة من خلاله شخصيات درامية.

وتحدث نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وتقدم بالشكر للوزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيڤين القباج، علي دعمها الكامل للفن المصري ، وثقتها الكبيرة بالفنانين قائلا دائما الفن المصري حريص على تقديم كل شيء يفيد المجتمع وبالأخص مشاكل الإدمان فنحن في الفترة القادمة سنقدم أعمال كثيرة تنصح بعدم التدخين والإدمان بصورة إيجابية وهذا دور الفن في إصلاح المجتمع .

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للبعض الأعمال الدرامية وتكريمها لأنها لا تحتوي على مشاهد خاصة بالمدخنين أو الإدمان وعلى رأس هذه الأعمال مسلسل الكبير أوي الذي قدم منه ستة مواسم بدون إظهار أشخاص مدخنين أو إدمان ورغم ذلك حقق نجاحا كبير في الوطن العربي ولهذا أتمنى من جميع الفنانين تقديم الكثير من هذه النوعية في الأعمال وأيضا مسلسل في "بيتنا روبت" الذي حقق نجاحا كبيرا بالأخص عند الأطفال دون إظهار مدخنين فالعمل أيضا .

وفي سياق متصل تحدث أيضا الوزارة عن الأعمال الأكثر انتشارا للتدخين وكان أبرزهم مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان ، ومسلسل توبة للنجم عمرو سعد ، ومسلسل بابلو ، قائلين من المفترض الحذر الشديد من هذه المشاهد لأنها تضر بالمجتمع والشباب بشكل كبير ، وواجب الفن إظهار نمازج ناجحة لليأخذة الشباب قدوة لهم في الحياة، فالفن هو الأكثر تأثيرا في المجتمع المصري .

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي الأعمال الدرامية الأفضل في إصلاح المجتمع في عام ٢٠٢١ وكان أول المكرمين مسلسل "دنيا تانية" للفنانة ليلى علوي لأنها ناقش قضية الإدمان وقام بوضع حلول لها بشكل محترف ، واستلمت التكريم أسرة المسلسل .

وكرم أيضا مسلسل" سوتس بالعربي" لأنها حارب الإدمان في مشاهد العمل بشكل يليق بالمتفرج وإظهار أضرار التدخين التي من الممكن أن تسبب في موت الأشخاص واستلم التكريم أسرة المسلسل بأكمله على رأسهم نجم العمل الفنان آسر ياسين .

وحصل أيضا مسلسل المداح الجزء الثاني علي التكريم وهذا لعدم ظهور أشخاص مدخنين داخل إطار العمل بأكمله وهذا شيء رائع من صناع العمل واستلم التكريم الفنان أحمد عبد العزيز قائلا منذ ظهوري على شاشة الدراما وأنا حريص بعدم ظهوري بسيجارة أو ما شابه ذلك وهذا واجبي كفنان اتجاه المجتمع المصري .

وكرم أيضا صناع مسلسل "يوتيرن" علي تقديمهم لعمل فني ضخم يحمل الكثير من الرسائل المهمة اتجاه حقوق المرأة والعنف ضده بدون إظهار أي مشاهد خارجه أو مشاهد تحمل مخدرات ومدخنين واستلم التكريم أسرة المسلسل على رأسهم الفنانة ريهام حجاج التي قالت من الصعب إظهار الدراما بدون أشخاص غير ساوية ولكننا بذلنا مجهود كبير لفعل ذلك وهذا حق البلد اتجاه الفن المصري .

وحصد أيضا مسلسل "راجعين يا هوا " علي التكريم لمناقشته أضرار الإدمان السلبية على الإنسان ، وإظهار كيفية العلاج من ذلك بالعزيمة والإرادة القوية من خلال المصحات النفسية وهذا شيء يحسب بشكل كبير للصناع العمل واستلم التكريم أسرة المسلسل بغياب الفنان خالد النبوي بطل العمل .

ونال أيضا مسلسل "في بيتنا روبرت" التكريم وهذا لأنه عمل يظهر الكثير من القيم والأخلاق بشكل كوميدي وبدون إظهار أي مشاهد تحمل إسائة للمشاهد، واستلم التكريم أبطال العمل المنتج هشام جمال والفنانة ليلي زاهر ، وتحدث المنتج هشام جمال قائلا سعدت بهذا التكريم لأني أقوم بالإنتاج من عشرة سنوات وفي كل أعمالي احرص على عدم وجود مدخنين أو أي شيء يخص تعاطي المخدرات .

وحرص على حضور الاحتفالية كلا من وزيرة التضامن نيفين القباج ، ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي، الفنانة ليلى علوي ، النجم آسر ياسين، ريهام حجاج، محمد شاهين ، والفنانة ليلي زاهر ، والمنتج هشام جمال ، والمخرج الكبير محمد فاضل ،وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ ، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع حريصين علي تواجدهم للوجود حلول للمشاكل الإدمان في مصر .

يذكر أن احتفالية القضاء علي الإدمان والتعاطي الخاصة بوزارة التضامن تقوم بعرض نتائج المرصد الإعلامي لتقييم تناول أعمال دراما رمضان ٢٠٢١ التي تناقش وتعرض مشاكل الإدمان وأضراره علي الشباب وتقوم بوضع حل لهذه المشكلة الكبيرة من خلاله شخصيات درامية.