الخولي: الإفراج عن يحيى حسين يؤكد توافر الإرادة السياسية لدمج غير المتورطين في أعمال عنف

وجه النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته السريعة للجنة فيما يتعلق بإصدار قرار بالإفراج عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي الذي تم إطلاق سراحه اليوم.

وأضاف الخولي، في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء، أن استجابة الرئيس السيسي السريعة تؤكد توفر الإرادة السياسية لخروج كل من لم تتورط يديه في الدماء أو ينتمي لتنظيمات إرهابية للخروج والاندماج والعمل في المجتمع مرة أخرى.

وأكد أن اللجنة تعمل على إعادة وإدماج من لم يتورط في ارتكاب الجرائم، لافتا إلى أن السرعة التي تعمل بها اللجنة تعطي الأمل في القدرة على إتمام هذه المهمة على أكمل وجه في أقرب وقت ممكن.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه من المنتظر غدًا الإفراج عن مجموعة أخرى من المحبوسين احتياطيًا، وفقًا لقرار سياسي.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.