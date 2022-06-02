 الجزائر تشارك اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري الـ29 لمنظمة أوبك - بوابة الشروق
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الجزائر تشارك اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري الـ29 لمنظمة أوبك

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:34 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:34 ص

يشارك وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري الـ29 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول المصدرة من خارج (أوبك)، والذي سيعقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) .
وأوضح وزير الطاقة الجزائري، في بيان، أن هذا الاجتماع، الذي يضم ٢٣ دولة (١٣ دولة في أوبك و١٠ غير أعضاء في المنظمة)، والموقعين على إعلان التعاون، سيخصص لبحث أوضاع سوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير.
في سياق متصل، يشارك عرقاب، غدا الخميس، في أعمال الاجتماع الـ٤١ للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، التي تتكون من الجزائر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، والكويت، ونيجيريا، وفنزويلا، ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان.

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