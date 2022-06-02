إسرائيل تهدم منزل منفذ عملية بني براك

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن قوات من الأمن قامت بهدم منزل منفذ عملية "بني براك" التي وقعت في مارس الماضي وأسفرت عن مقتل 5 إسرائيلين، فضلا عن منفذ العملية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، إنه تم هدم المنزل، ببلدة يعبد غرب جنين، بعد رفض الالتماس الذي قدمته عائلة الفلسطيني إلى محكمة العدل العليا.

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين بجروح مساء الأربعاء في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في يعبد، بعدما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش البلدة تمهيدا لعملية الهدم.