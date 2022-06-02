ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها مرضى كوفيد لأكثر من 28 ألف سرير

قالت وزاة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع إلى 28009 يوم 31 مايو، مقارنة بـ27172 في اليوم السابق له. وارتفع معدل نقل المرضي إلى المستشفيات من 9ر3% إلى 1ر7%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19. وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة أشغال لأسرة بمرض كوفيد-19 بنسبة 3ر9% تلتها ولاية هاواي بنسبة 6ر8% .

وسجلت ولاية فلوريدا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 2689 سريرا، تلتها كاليفورنيا بـ2636 سريرا.