 ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها مرضى كوفيد لأكثر من 28 ألف سرير - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية التي يشغلها مرضى كوفيد لأكثر من 28 ألف سرير

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:44 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 8:44 ص

قالت وزاة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع إلى 28009 يوم 31 مايو، مقارنة بـ27172 في اليوم السابق له. وارتفع معدل نقل المرضي إلى المستشفيات من 9ر3% إلى 1ر7%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد-19. وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة أشغال لأسرة بمرض كوفيد-19 بنسبة 3ر9% تلتها ولاية هاواي بنسبة 6ر8% .

وسجلت ولاية فلوريدا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 2689 سريرا، تلتها كاليفورنيا بـ2636 سريرا.


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