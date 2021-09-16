وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد آفاق التعاون والمشروعات الزراعية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كبير مستشاري المشتريات بالإيفاد برسيلا توريس، وكبير مسئولي المشتريات بإقليم الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا نتالي جبرايل، ومحمد الغزالي مسئول مشروعات الإيفاد بمصر، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الإيفاد في عدد من الموضوعات الهامة ومنها مؤتمر COP27؛ المقرر عقده في مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

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وتناول اللقاء التعاون في بناء القدرات للكوادر العاملة بمشروعات الإيفاد بمصر والدور المنوط بهم في تنفيذ المشروعات على أكمل وجه لتحقق الأهداف المنشودة منها وقد أشاد مسئولي الإيفاد بالكوادر الموجودة في عدد من المشروعات المنفذه بمصر.

وفي سياق متصل، أكد القصير، ضرورة إبراز تلك النماذج وقصص النجاح فى قمة المناخ والخاصة بمشروعات الإيفاد ‏ومن بينها مشروع سيل SEAL في المؤتمر القادم COP27.

كما أكد القصير أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على الإسراع من الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء العمل الحكومي في تنفيذ المشروعات بمصر والانتهاء من المشروعات المعلقة.

وقد وعد مسئولي الإيفاد بعرض النماذج المصرية الناجحة على مجلس محافظي الإيفاد القادم.

‏من ناحيتهم، أكد مسئولو الإيفاد أن نظام المشتريات الجديد الذي تعمل به مشروعات الإيفاد في مصر هو نظام فعال للتخطيط والمتابعة للتأكيد على مخرجات المشروعات وتحقيقها لأهدافها وسيتم إطلاق النسخة التجريبية لبرنامج المشتريات الجديد في مصر في سبتمبر المقبل.

ورحب ‏القصير بإطلاق البرنامج تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واقترح أن يتم الاطلاق من المركز التنسيقي بالأقصر؛ كونه منارة للتدريب والتعاون المستدام بين مصر والاشقاء من الدول الأفريقية المختلفة.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.