إسرائيل وقبرص تختتمان تدريبات عسكرية مكثفة

اختتمت القوات المسلحة الإسرائيلية والقبرصية تدريباتهما العسكرية المكثفة في الجزيرة الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت وزارة الدفاع القبرصية اليوم الخميس، وسط تعاون استراتيجي أعمق بين الدولتين.

وتضمن التدريب، الذي انطلق فى 28 مايو الماضي، قيام القوات العسكرية للبلدين بتوجيه ضربات جوية والقيام بعمليات محمولة جوا والقتال عن قرب في المناطق الحضرية والجبلية في تدريبات .

وشاركت وحدات من الجيش الإسرائيلي والحرس الوطني القبرصي والبحرية الإسرائيلية في التدريبات، التي تعد الأكبر من نوعها منذ بدء التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن إسرائيل وقبرص تقاربتنا أكثر من ذي قبل في السنوات القليلة الماضية، حيث تجريان مناورات كهذه سنويا في قبرص. ونقلت الإذاعة القبرصية الرسمية عن ضابط في الحرس الوطني القبرصي قوله إن إسرائيل ليس لديها المساحة الكافية لتنفيذ تدريبات بهذا المستوى.