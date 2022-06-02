 مصرع وإصابة 45 شخصا جراء زلزالين جنوب غربي الصين - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 45 شخصا جراء زلزالين جنوب غربي الصين

أ ش أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 11:02 ص

أعلنت السلطات المحلية الصينية، أن أعمال الإنقاذ تتواصل بعد مصرع 4 أشخاص وإصابة 41 آخرين في مدينة "ياآن" بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، والتي ضربها زلزالان أمس الأربعاء.

وأشارت السلطات في مؤتمر صحفي، حسبما أورد الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية اليوم الخميس، إلى أن الضحايا سقطوا في محافظتي لوشان وباوشينج، وأحد المصابين في حالة خطيرة.

وقال مسؤولون محليون إنه "حتى الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، تم إرسال 200 خيمة وألف لحاف و200 مصباح خيمة إلى مقاطعتي لوشان وباوشينج، مضيفين أنه "تم إنشاء 61 ملجئا مؤقتا، 34 في باوشينج و27 في لوشان، لنقل 12 ألفا و722 شخصا تضرروا جراء الكارثة".

يذكر أن مدينة ياآن تعرضت لزلزال ثالث بلغت قوته 3.2 درجة صباح اليوم، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية.

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