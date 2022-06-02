 مصادر: الاتحاد الأوروبي يستجيب لضغط المجر ويمتنع عن فرض عقوبات على البطريرك كيريل - بوابة الشروق
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مصادر: الاتحاد الأوروبي يستجيب لضغط المجر ويمتنع عن فرض عقوبات على البطريرك كيريل

د ب أ
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 5:34 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 5:34 م
صرحت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي استجاب لضغط المجر، وسوف يمتنع عن فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية البطريرك كيريل، في أحدث جولة من الإجراءات العقابية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتم التوصل إلى أحدث تسوية لسادس حزمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا خلال اجتماع لسفراء التكتل في لوكسمبورج، اليوم الخميس.

وضغطت المجر في اللحظة الأخيرة لاستثناء كيريل، وهو داعم شديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء بعدما توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق سياسي بشأن حزمة العقوبات في وقت سابق من الأسبوع الجاري في قمة خاصة.

ولدى عواصم دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 فرصة حتى صباح غد الجمعة لدعم موافقة سفرائها لدى التكتل كتابيا.

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