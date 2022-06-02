هيئة الصحافة الموريتانية تحذر من خطورة خطاب التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي

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استهجنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا ما وصفته بـ"تنامي الخطاب المتطرف الذي يحرض على المساس بالوحدة الوطنية ولحمة المجتمع الموريتاني".

ودعت في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بنواكشوط إلى الكف عن هذا الخطاب الذي ساد الفضاء العمومي للنقاش بما حمله من عبارات مناهضة لقيم الدولة الوطنية ولأسس المواطنة الحقة.

وحذرت السلطة من خطورة هذه الخطابات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي من صوتيات وتغريدات وتدوينات لما تمثله من مساس بالسلم الاجتماعي واستهداف لمكونات المجتمع الموريتاني وتعويق لمسار تطوير دولة الحق والقانون والمواطنة.

ودعت كافة مستخدمي هذه الشبكات إلى الامتناع عن أي خطاب من شأنه إشاعة الكراهية أو ترقية الترويج للشرائحية والقبلية والفئوية والقيم ما قبل الدولة الوطنية.

وتزامن هذا البيان مع إحالة نشطاء إلى السجن بسبب تسجيلات صوتية ومحاكمة آخرين أمام القضاء بتهمة نشر الكراهية والنيل من الوحدة الكونية والتحريض على التفرقة والكراهية.