 تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى - بوابة الشروق
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تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بزفتى

علاء شبل
نشر في: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:19 م | آخر تحديث: الخميس 2 يونيو 2022 - 3:19 م

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز زفتى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز زفتي، وحررت 13 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وتأتى الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.


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