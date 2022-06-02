محافظ البحيرة: توريد 343 ألف طن قمح حتى اليوم

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

وقال آمنة، إن ورد من القمح حتى صباح اليوم ٣٤٣٨٠٣ طنا من الأقماح المحلية وتم توريد أمس ٦٩٣٩ طنا.

ووجه محافظ البحيرة، بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بايصالات توريد القمح، والتواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح والامتناع عن توريده، في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.