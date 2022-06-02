الجامعة العربية تستضيف اجتماع خبراء حول التغيير التكنولوجي والأسرة

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة والأسرة والطفولة، اجتماع فريق خبراء حول التغيير التكنولوجي والأسرة في المنطقة العربية، بمقر الأمانة العامة في 2 و5 يونيو الجاري، وذلك بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية.



وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الاجتماع يهدف لتسليط الضوء على أثار تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأسرة العربية، وذلك نظراً لأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتِّصال في التغيرات والأنشطة الثقافية والفكرية والاجتماعية والاقتصاديّ والسياسية التي تطرأ على مجتمعاتنا العربية.



وأضافت أن الاجتماع يأتي في إطار الاستعدادات المتواصلة للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة عام 2024 حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الدولية للأسرة عام 1994.



ومن المقرر أن يقدم الاجتماع الذي يضم عدداً من الخبراء الإقليميين والدوليين المعنيين بقضايا الأسرة عددا من التوصيات حول أفضل الممارسات لدعم الأسر بالتغيرات التكنولوجية، والمناصرة لتنفيذ سياسات عمل تُراعي التوازن بين العمل والمسؤوليّات الأسريّة، وكذلك مناصرة تطوير برامج تربوية قائمة علي التكنولوجيا، ويأتي ذلك في إطار تطوير سياسات أسرية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما يناقش الاجتماع خلال جلسات العمل المدرجة على جدول أعماله عدة مواضيع من ضمنها الإدمان الرقمي والتماسك الأسري، والأبوة الرقمية، وعرض الاستراتيجية العربية للأسر والتي أعدتها إدارة المرأة والأسرة والطفولة بقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية والتي تناولت أثر التطوّر التكنولوجي على الأسرة العربية.