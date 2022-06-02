وزير الداخلية الفرنسي يتولى حقيبة حق اللجوء واندماج الأجانب في الحكومة الجديدة

تولى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في الحكومة الجديدة ملف "حق اللجوء واندماج الأجانب" الذي كانت تتولاه مارلين شيابا، الوزيرة الفرنسية المفوضة لشئون المواطنة منذ عام 2020.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، نقلا عن مرسوم أن وزير الداخلية الفرنسي سيقوم بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة من حيث الأمن الداخلي والحريات العامة والإدارة الإقليمية للدولة والهجرة واللجوء واندماج الأجانب في فرنسا ومكافحة الانفصالية والسلامة على الطرق.

يشار إلى أن اختفاء حكومة الوزير المسئول عن استقبال اللاجئين قد أثار خلال الأسابيع القليلة الأخيرة قلق عالم الجمعيات في وقت الذي تستقبل فيه فرنسا عشرات الآلاف من النازحين الفارين من أوكرانيا بالتوازي مع عمليات الإجلاء من أفغانستان التي كانت مستمرة منذ تولي طالبان السلطة.